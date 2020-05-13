Мурашко отметил рост числа смертей от употребления алкоголя в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число смертей от употребления алкоголя в стране начало расти.

«То, что касается пищеварительной системы, мы видим, что в том числе у нас есть оперативный мониторинг по смертности. К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он выразил мнение касательно возможности возобновления обсуждения по вопросу повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года.

«И именно для того, чтобы не формировать в последующем культуру привязанности (к алкоголю. — RT), это уже можно сделать сегодня. И я думаю, что депутаты это обсуждали, об этом говорили, и если готовы к реализации, почему нет?» — отметил Мурашко.

В конце марта 2019 года Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.

В Минпромторге назвали целесообразной такую идею запрета продажи крепкого алкоголя, отметив, что все меры Минздрава по снижению потребления алкоголя должны носить взвешенный характер.