Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

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Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
  • РИА Новости

«В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате», — цитирует его в эфире онлайн-марафона Минпросвещения во «ВКонтакте» ТАСС.

Ранее в Самарской области заявили о переносе последних звонков на август.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах будет проходить в режиме онлайн и состоится ориентировочно 4 июля.

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