В Самарской области заявили о переносе последних звонков на август

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Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян прокомментировал перенос последних звонков в регионе на август.
В Самарской области заявили о переносе последних звонков на август
  • РИА Новости

Как передаёт Sova.info, решение о переносе принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора.

Отмечается, что точная дата будет определена, исходя из эпидемической ситуации в регионе.

По словам главы Минобрнауки, в ведомство поступило много просьб от выпускников и родителей не переносить последний звонок в онлайн-формат и сохранить традицию проведения праздника.

«Именно поэтому было принято решение о переносе сроков последних звонков. Мы делаем всё возможное, чтобы подарить праздник нашим одиннадцатиклассникам», — подчеркнул Виктор Акопьян.

Ранее декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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