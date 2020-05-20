В Самарской области заявили о переносе последних звонков на август

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян прокомментировал перенос последних звонков в регионе на август.

Как передаёт Sova.info, решение о переносе принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора.

Отмечается, что точная дата будет определена, исходя из эпидемической ситуации в регионе.



По словам главы Минобрнауки, в ведомство поступило много просьб от выпускников и родителей не переносить последний звонок в онлайн-формат и сохранить традицию проведения праздника.

«Именно поэтому было принято решение о переносе сроков последних звонков. Мы делаем всё возможное, чтобы подарить праздник нашим одиннадцатиклассникам», — подчеркнул Виктор Акопьян.

Ранее декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.