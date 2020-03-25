Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом — LIVE

Психолог рассказала, как поддержать детей во время карантина

Короткая ссылка
Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как поддержать детей во время карантина.
Психолог рассказала, как поддержать детей во время карантина
  • Pixabay

«Тревога детей рождается от тревоги родителей, поэтому очень важно сохранять спокойствие самим родителям. При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нужно не только учить, но и создавать возможности для игры, поскольку отсутствие общения со сверстниками лишает ребёнка взаимодействия в горизонтальных отношениях.

Григорович также отметила, что режим и структура — ключевые моменты для сохранения не только работоспособности, но и обучения труду в новых условиях.

«Ещё один совет — это зонировать пространство, найти какое-то конкретное место дома, которое можно было бы оборудовать под мини-класс, где ребёнок будет только заниматься», — добавила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить