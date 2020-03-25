Психолог рассказала, как поддержать детей во время карантина

Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как поддержать детей во время карантина.

«Тревога детей рождается от тревоги родителей, поэтому очень важно сохранять спокойствие самим родителям. При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, нужно не только учить, но и создавать возможности для игры, поскольку отсутствие общения со сверстниками лишает ребёнка взаимодействия в горизонтальных отношениях.

Григорович также отметила, что режим и структура — ключевые моменты для сохранения не только работоспособности, но и обучения труду в новых условиях.

«Ещё один совет — это зонировать пространство, найти какое-то конкретное место дома, которое можно было бы оборудовать под мини-класс, где ребёнок будет только заниматься», — добавила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.