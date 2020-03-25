Психолог рассказала, как поддержать детей во время карантина
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«Тревога детей рождается от тревоги родителей, поэтому очень важно сохранять спокойствие самим родителям. При детях не надо много обсуждать, особенно какие-то негативные, тревожные моменты современной социальной ситуации», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, нужно не только учить, но и создавать возможности для игры, поскольку отсутствие общения со сверстниками лишает ребёнка взаимодействия в горизонтальных отношениях.
Григорович также отметила, что режим и структура — ключевые моменты для сохранения не только работоспособности, но и обучения труду в новых условиях.
«Ещё один совет — это зонировать пространство, найти какое-то конкретное место дома, которое можно было бы оборудовать под мини-класс, где ребёнок будет только заниматься», — добавила она.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.