Минпросвещения рекомендовало школам провести выпускные онлайн

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Минпросвещения России рекомендует регионам провести последние звонки и выпускные в школах в режиме онлайн в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минпросвещения рекомендовало школам провести выпускные онлайн
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«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально, в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобрнауки предложили провести выпускные в вузах в онлайн-формате.

13 мая в Минпросвещения заявили о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок.

Как отметили в Рособрнадзоре, рассматривается возможность проведения экзамена во второй половине июня.

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