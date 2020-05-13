Минпросвещения рекомендовало школам провести выпускные онлайн
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«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально, в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобрнауки предложили провести выпускные в вузах в онлайн-формате.
13 мая в Минпросвещения заявили о решении перенести проведение ЕГЭ на более поздний срок.
Как отметили в Рособрнадзоре, рассматривается возможность проведения экзамена во второй половине июня.