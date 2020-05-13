Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ во второй половине июня

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ во второй половине июня. Об этом, как пишет ТАСС, заявил врио главы ведомства Анзор Музаев.

«Есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили ещё около шести вариантов. Сегодня, видимо… рассматривается дата проведения экзамена всё-таки не в августе, а во второй декаде июня», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ведётся опрос регионов, все ли они готовы провести эту процедуру.

Ранее в Минпросвещения заявили о решении перенести ЕГЭ на более поздний срок в связи с рекомендациями органов здравоохранения из-за эпидемиологической ситуации в стране.