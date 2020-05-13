Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ во второй половине июня
- РИА Новости
«Есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили ещё около шести вариантов. Сегодня, видимо… рассматривается дата проведения экзамена всё-таки не в августе, а во второй декаде июня», — сказал он.
По его словам, в настоящее время ведётся опрос регионов, все ли они готовы провести эту процедуру.
Ранее в Минпросвещения заявили о решении перенести ЕГЭ на более поздний срок в связи с рекомендациями органов здравоохранения из-за эпидемиологической ситуации в стране.