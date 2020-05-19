Профсоюзы заявили о возможном изменении сроков уведомления о сокращении штата

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть уменьшен с двух месяцев до двух недель. Об RT сообщил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета по правам человека Борис Кравченко.

По словам Кравченко, текст этой законодательной инициативы правительства России вскоре будет опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

«В соответствии с действующим законодательством при сокращении штата работник уведомляется за два месяца, получает зарплату за этот период и выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты. Если предлагаемая правительством поправка будет принята, работники этих выплат лишатся», — заявил профсоюзный лидер.

По его словам, 29 мая эта инициатива будет обсуждаться на заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК). В её состав входят представители правительства, профсоюзов и предпринимательских объединений.

«Профсоюзная сторона выскажется против этой инициативы», — заявил Кравченко.

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