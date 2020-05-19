Профсоюзы заявили о возможном изменении сроков уведомления о сокращении штата

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RT
Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть уменьшен с двух месяцев до двух недель. Об RT сообщил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета по правам человека Борис Кравченко.
Профсоюзы заявили о возможном изменении сроков уведомления о сокращении штата
  • © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По словам Кравченко, текст этой законодательной инициативы правительства России вскоре будет опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

«В соответствии с действующим законодательством при сокращении штата работник уведомляется за два месяца, получает зарплату за этот период и выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты. Если предлагаемая правительством поправка будет принята, работники этих выплат лишатся», — заявил профсоюзный лидер. 

По его словам, 29 мая эта инициатива будет обсуждаться на заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК). В её состав входят представители правительства, профсоюзов и предпринимательских объединений. 

«Профсоюзная сторона выскажется против этой инициативы», — заявил Кравченко.

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