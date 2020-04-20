Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу

Конфедерация труда России (КТР) предложила правительству страны распространить действие постановления о пособии по безработице для оставшихся без работы из-за эпидемии коронавируса на людей, которые работали без оформления трудовых отношений. С текстом документа ознакомился RT.

«Доказать факт увольнения, то есть прекращения фактических трудовых отношений, они (уволенные. — RT) могут только по решению суда», — говорится в документе.

Такие иски могут быть рассмотрены судами после отмены карантинных мер, отмечают в КТР.

Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.

По мнению представителей КТР, наиболее пострадавшими от эпидемии секторами экономики являются те, где преобладает неофициальная занятость.

Ранее Агентство стратегических инициатив предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам.