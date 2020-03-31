Профсоюзы инициировали поддержку бизнеса и официально неработающих в условиях карантина

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RT
Конфедерация труда России (второе по численности профсоюзное объединение страны) предлагает оплачивать период вынужденных нерабочих дней работников, подпавших под карантин или ограничения в виде режима самоизоляции, из Фонда социального страхования России. Об этом говорится в заявлении исполкома КТР, поступившем в RT.
Профсоюзы инициировали поддержку бизнеса и официально неработающих в условиях карантина
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Данное предложение направлено на поддержку как самих работников, так и бизнеса, подчеркивают в КТР.

«Речь идёт о том, чтобы выплата заработной платы таким работникам осуществлялась не за счет предпринимателей, а за счет Фонда социального страхования, также, как оплачиваются больничные листы», — пояснил RT глава объединения Борис Кравченко.

В документе отмечается, что работодателям будет сложно оплачивать вынужденные каникулы сверх одной недели. «Дальнейшее применение такого способа неизбежно приведёт к разорению предприятий и к массовым увольнениям», — говорится в нем.

На снижение рисков массовых увольнений нацелена ещё одна инициатива профсоюзов. Они предлагают полностью освободить от налогов малый бизнес, чья работа прекращена в связи с карантинными и иными ограничительными эпидемиологическими мероприятиями.

Кроме того, КТР, объединяющая более 2 млн человек, призывает защитить права трудящихся, работающих без оформления трудового договора. На время карантина им предлагают предоставить один из трёх вариантов поддержки. Либо это может быть пособие по безработице на уровне МРОТ, или базовый основной доход, или обеспечение необходимым набором продуктов питания с одновременным освобождением от оплаты ЖКХ.

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