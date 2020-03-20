В Общественной палате оценили перспективы введения нового трудового режима в России

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок оценила перспективы введения новой формы неполной дистанционной занятости.

В беседе со «Взглядом» она выразила мнение, что такой режим работы позволит сотрудникам отрабатывать полный рабочий день удалённо и защитит их на законодательном уровне.

«Конечно, для определённых видов деятельности (например, работникам банковского или финансового секторов) необходимо решить вопрос конфиденциальности (использование персональных данных, которые имеют ограниченный оборот). Это будет сделать достаточно сложно, но всё равно выполнимо», — сказала Починок.

Она прогнозирует, что по окончании пандемии коронавируса новый режим работы сохранится в текущей деятельности и станет использоваться как хороший опыт с более эффективным задействованием рабочих ресурсов.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.