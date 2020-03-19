Эксперт оценила перспективы введения нового трудового режима в России

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская оценила перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Четырёхдневка — это сокращение рабочей недели. А неполный дистанционный труд — это переформатирование занятости. Это разные истории. Я как экономист только рада», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, ранее была возможна или только удалённая работа, или только на рабочем месте, а теперь, условно говоря, будет микс — к примеру, три дня в офисе, два дня дистанционно.

Со своей стороны, юрист и эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с сайтом «Москва 24» выразила мнение, что нововведение будет полезно не только в ситуации с коронавирусом.

«Такая возможность в Трудовом кодексе была бы очень полезна. Не только для такой ситуации, которая сложилась сегодня, но и для других моментов, когда в жизни предпринимателя происходят ситуации, когда ему необходимо перевести работников на удалённую работу», — сказала она.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости.