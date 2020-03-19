В Совфеде прокомментировали перспективы введения нового трудового режима в России

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Совфеде прокомментировали перспективы введения нового трудового режима в России
  • Reuters

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что в Трудовом кодексе предусмотрен режим полной трудовой занятости и дистанционной работы, а режима, когда сотрудник выполняет часть заданий на рабочем месте и часть — дома, нет.

«Последний вызов, связанный с распространением коронавирусной инфекции, показал нам, что такой режим должен быть, он востребован временем. И в дальнейшем будет помогать сотрудникам и работодателям избегать всевозможных конфликтных ситуаций и проверок», — сказал Рязанский.

Он напомнил, что многие изменения трудового законодательства появлялись именно под влиянием внешних факторов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что согласно законопроекту, который направил в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений Общероссийский народный фронт, совмещение удалённой и офисной работы позволит установить оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, в том числе в электронном виде.

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