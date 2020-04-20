АСИ предложило временно приравнять мигрантов к российским гражданам

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам для получения ими пособий по безработице.

«На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице», — цитирует ТАСС письмо гендиректора АСИ Светланы Чаушевой председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Отмечается, что подобная мера была введена в Португалии, где 580 тыс. мигрантов были приравнены к гражданам страны.

Ранее АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.

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