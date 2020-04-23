Профсоюзы рассказали о ситуации на рынке труда на фоне коронавируса

Лидеры крупнейших профсоюзных объединений — Конфедерации труда России (КТР) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) — в интервью специальному корреспонденту RT Борису Клину рассказали о ситуации на рынке труда во время эпидемии коронавируса. Главный их совет оказавшимся под угрозой увольнения: не писать заявления по собственному желанию.

Точных данных о числе потерявших работу с начала эпидемии коронавируса и введения карантинных мер у профсоюзов пока нет.

«Точных цифр назвать сейчас не может никто. В первую очередь это связано с тем, что наиболее пострадали от кризиса отрасли, где трудовые отношения носят неформальный, неофициальный характер — мелкий бизнес, сфера услуг, торговля, строительство», — говорит президент КТР, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Борис Кравченко.

Он привёл данные Минтруда, согласно которым только за одну неделю, с 9 по 15 апреля, на биржи труда обратились 180 тыс. человек.

«Это на порядок больше, чем в обычное время, — констатировал Кравченко. — Наши юристы на горячих телефонных линиях, в том числе открытой СПЧ, фиксируют всплеск обращений по увольнениям с нарушением процедуры или отправки в неоплачиваемый отпуск».

Отсутствие точных сведений по безработице подтверждает и заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

«Любые оценки по безработице сейчас носят относительный характер. А оценки профсоюзов охватывают чуть более половины предприятий в различных отраслях», — пояснил он.

На предприятиях, где организованы профсоюзы, массовых сокращений нет, отмечает Шершуков. Там, по его словам, сотрудников переводят на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Падение зарплат при сокращённом рабочем графике, по оценке профсоюзного лидера, может составить от 10 до 50%.

«Массовых увольнений нет в бюджетном секторе, на морском и авиационном транспорте. Лётчиков пока не увольняют, но они получают две трети от зарплаты», — сообщил, в свою очередь, Борис Кравченко.

Однако от сокращений зарплат страдают экипажи морских судов.

«Из-за карантинных мер экипажи невозможно заменить. Те, кто находится на судах, вынуждены работать сверхурочно без дополнительных выплат, а оставшиеся на берегу простаивают», — пояснил глава КТР.

Кравченко прогнозирует рост числа обращений на биржу труда. Он связывает это с принятием правительством РФ постановления о повышении пособия по безработице для уволенных из-за эпидемии до уровня МРОТ. Максимальный размер пособия составляет 12 130 рублей.

«В нашей стране был традиционно низким процент обращений на биржу труда из-за невысоких пособий. Сейчас ситуация изменилась», — объяснил Кравченко.

Профсоюзы, отметил он, выступают за то, чтобы индексированное пособие выплачивалось также тем, кто работал без оформления трудового договора, лишившимся заработка индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Профсоюзные лидеры рекомендуют увольняемым строго придерживаться официальной процедуры этого процесса.

«Все предложения от работодателя следует получать в письменном виде. Не пишите заявления об увольнении по собственному желанию. Лучше всего создать профсоюзную организацию и поставить её на учёт в отраслевом профсоюзе», — советует Шершуков.

Глава КТР предупреждает: уволившиеся по собственному желанию не смогут претендовать на восстановление на работе и лишаются права на повышенное пособие по безработице.

«Поэтому ни под каким давлением не пишите их», — настаивает Кравченко.

Он предлагает уволенным пересмотреть отношение к статусу безработного и вставать на учёт на биржу труда. Это позволит не только получать пособие, но и пройти переобучение, получить шанс на трудоустройство, подчеркнул профсоюзный лидер.