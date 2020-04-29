В Совфеде оценили идею общественных работ для потерявших доход граждан

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал идею организации общественных работ для граждан, потерявших источник дохода из-за пандемии коронавируса.
В Совфеде оценили идею общественных работ для потерявших доход граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По его словам, предлагаемая мера направлена на поддержку людей, находящихся под риском увольнения в связи с введением режима неполного рабочего дня, временной приостановкой работ, предоставлением отпусков без сохранения зарплаты, планируемым высвобождением.

«В эти периоды, когда наступят тяжёлые времена, они смогут выполнять определённые виды работ, получая за это заработную плату. С точки сохранения доходов граждан, в целях недопущения роста напряжённости на рынке труда, организации труда, а значит сохранения рабочих мест данная мера будет эффективной», — убеждён сенатор.

Отмечается, что с инициативой организовать и профинансировать общественные работы на федеральном уровне, например, приняв специальную государственную программу обратились в Совет Федерации власти Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей.

По данным Минтруда, в настоящее время число безработных в России достигло 950 тыс. человек.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Институте социальной политики НИУ ВШЭ предупредили, что численность зарегистрированных безработных в России может вырасти до 5,3 млн.

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