В Минтруде рассказали о числе безработных в России

Число безработных в России достигло 950 тыс. человек, в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 тыс. человек, то есть последние месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это такой достаточно сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам, и рассчитывали», — сказал он.

В начале апреля в Роструде заявили, что оценивают ситуацию на российском рынке труда как стабильную, однако не исключают её ухудшения и готовятся к такому сценарию.

Как отмечал Котяков, около 65 млрд рублей будет выделено на выплату пособий по безработице и оплату больничных листов.