Минтруд выделит 65 млрд рублей на пособия по безработице и больничные

Около 65 млрд рублей будет выделено на выплату пособий по безработице и оплату больничных листов, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«Отмечу выплату, которая будет направлена на... пособия по безработице, — это порядка 30 млрд рублей, и порядка 35 млрд рублей будет направлено на изменённый порядок оплаты больничных листов», — заявил он в эфире «Россия 24».

По данным Минтруда, за получением пособия по безработице уже обратились 720 тыс. россиян, около 300 тыс. из них смогут получить выплаты.

Ранее Совет Федерации поддержал законопроект о повышении оплаты больничных листов до уровня МРОТ (12 130 рублей в месяц).

Российское правительство также установило максимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей.