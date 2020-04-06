Минтруд выделит 65 млрд рублей на пособия по безработице и больничные

Короткая ссылка
Около 65 млрд рублей будет выделено на выплату пособий по безработице и оплату больничных листов, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
Минтруд выделит 65 млрд рублей на пособия по безработице и больничные
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Отмечу выплату, которая будет направлена на... пособия по безработице, — это порядка 30 млрд рублей, и порядка 35 млрд рублей будет направлено на изменённый порядок оплаты больничных листов», — заявил он в эфире «Россия 24».

По данным Минтруда, за получением пособия по безработице уже обратились 720 тыс. россиян, около 300 тыс. из них смогут получить выплаты.

Ранее Совет Федерации поддержал законопроект о повышении оплаты больничных листов до уровня МРОТ (12 130 рублей в месяц).

Российское правительство также установило максимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить