Совфед одобрил законопроект о пособиях и повышении больничных до МРОТ

Совет Федерации в ходе внеочередного заседания 31 марта поддержал законопроект, предусматривающий повышение оплаты больничных листов до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления.

Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно законопроекту, больничный будет оплачивать исходя из суммы минимального размера оплаты труда в том случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчёте за полный месяц будет ниже размера МРОТ. Как ожидается, такая мера будет действовать до конца 2020 года.

Соответствующий законопроект также был одобрен Государственной думой.

25 марта в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин заявил, что выплаты по листам нетрудоспособности должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ (12 130 рублей) в месяц.