Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ

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Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить на период до 31 декабря 2020 года максимальный размер пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Также глава государства поручил правительству установить на этот период минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности на уровне не менее одного МРОТ.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению от 25 марта.

25 марта Путин в ходе обращения к населению объявил нерабочей следующую неделю с сохранением заработной платы.

Президент также назвал ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса.

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