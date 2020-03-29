Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам
- РИА Новости
В том числе он поручил кабмину начать с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.
Также президент поручил определить перечень сфер экономики, которые больше всего пострадали, в том числе из-за коронавируса. Кроме того, будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.
В сообщении говорится, что необходимо продлить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, за исключением НДС. Также будет отсрочена на полгода уплата микропредприятиями страховых взносов в соцфонды.
Глава государства также поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики.
Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.
25 марта президент России объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.