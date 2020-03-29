Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Кремля.

В том числе он поручил кабмину начать с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячные допвыплаты в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.

Также президент поручил определить перечень сфер экономики, которые больше всего пострадали, в том числе из-за коронавируса. Кроме того, будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

В сообщении говорится, что необходимо продлить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, за исключением НДС. Также будет отсрочена на полгода уплата микропредприятиями страховых взносов в соцфонды.

Глава государства также поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики.

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

25 марта президент России объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.