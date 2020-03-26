Володин: Дума на следующей неделе примет законы по инициативам Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена до конца следующей недели принять законы по инициативам президента России Владимира Путина, которые прозвучали в обращении в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Мы ждём, что на вторник законопроекты будут вынесены в первом чтении. Поправки будут вынесены на рассмотрение во втором чтении с тем, чтобы до конца недели законопроекты были приняты», — приводит ТАСС слова Володина.

Он отметил, что в таком случае все решения, которые озвучил накануне президент, будут реализованы на следующей неделе в виде законов.

Ранее Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.