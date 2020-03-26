Володин: Дума на следующей неделе примет законы по инициативам Путина
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- РИА Новости
«Мы ждём, что на вторник законопроекты будут вынесены в первом чтении. Поправки будут вынесены на рассмотрение во втором чтении с тем, чтобы до конца недели законопроекты были приняты», — приводит ТАСС слова Володина.
Он отметил, что в таком случае все решения, которые озвучил накануне президент, будут реализованы на следующей неделе в виде законов.
Ранее Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Накануне глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.