Володин: Дума на следующей неделе примет законы по инициативам Путина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена до конца следующей недели принять законы по инициативам президента России Владимира Путина, которые прозвучали в обращении в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Володин: Дума на следующей неделе примет законы по инициативам Путина
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Мы ждём, что на вторник законопроекты будут вынесены в первом чтении. Поправки будут вынесены на рассмотрение во втором чтении с тем, чтобы до конца недели законопроекты были приняты», — приводит ТАСС слова Володина.

Он отметил, что в таком случае все решения, которые озвучил накануне президент, будут реализованы на следующей неделе в виде законов.

Ранее Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным в обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а также озвучил ряд мер для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. RT вёл прямую трансляцию.

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