В Роструде не исключили ухудшения ситуации на рынке труда

Роструд оценивает ситуацию на российском рынке труда как стабильную, однако не исключает её ухудшения и готовится к такому сценарию. Об это рассказал в эфире «Соловьев LIVE» заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

«Пока не видим серьёзных опасений, пока ситуация стабильна, хотя количество обращений увеличивается в связи с указом президента о нерабочих днях, в связи с приостановкой работы ряда компаний. Мы мониторим ситуацию, всё под контролем», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Шкловец, работников и работодателей интересуют вопросы, связанные с урегулированием трудовых отношений.

«Мы мониторим ситуацию на рынке труда и то, как соблюдаются трудовые права работников. Будем готовы защищать их права от нарушений со стороны работодателей», — добавил он.

27 марта Минтруд уже давал разъяснения для работников и работодателей в связи с объявлением недели с 30 марта нерабочей.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому в стране дни с 30 марта по 3 апреля объявляются нерабочими с сохранением зарплаты. Позднее режим нерабочих дней был продлён до 30 апреля.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы рынка труда в России.