Эксперт оценила перспективы рынка труда в России

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Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская оценила перспективы рынка труда в России.
Эксперт оценила перспективы рынка труда в России
  • РИА Новости

«Конечно, в этой ситуации спрос на рынке труда будет снижаться», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в мире существует три альтернативы сокращения издержек работодателя — сокращение численности персонала, снижение зарплат, уменьшение продолжительности рабочего времени.

«Думаю, в зависимости от массы характеристик, будут использованы все методы», — прогнозирует она.

Как отметила Варшавская, восстановление предприятий, как и спроса на рабочую силу, будет проходить быстрее, чем обычно в таких ситуациях.

«Возобновить деятельность малого предприятия сферы услуг всё-таки относительно проще, чем большого автомобильного завода. А поскольку у нас сейчас в первую очередь страдают небольшие предприятия этой сферы, то восстанавливаться они потом будут пусть и не так же быстро, как закрываются, но тоже достаточно оперативно», — пояснила она.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

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