Собянин: в Москве задействовали несколько десятков тысяч медиков

В Москве с коронавирусной инфекцией ведут борьбу несколько десятков тысяч медицинских работников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы сегодня задействовали уже несколько десятков тысяч работников — это и врачи, и младший персонал, и средний медицинский персонал, ординаторы, учащиеся колледжей, студенты и так далее», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Собянин добавил, что профессионализм медиков и обеспеченность кадрами больниц стали одной из главных задач, потому что от этого зависят жизнь и здоровье пациентов.

Ранее мэр Москвы прокомментировал возможность ужесточения режима самоизоляции в столице.

Также он рассказал, что считает введённые в городе меры более эффективными, чем в других городах мира.