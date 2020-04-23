Собянин: в Москве задействовали несколько десятков тысяч медиков
- АГН «Москва»
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин
«Мы сегодня задействовали уже несколько десятков тысяч работников — это и врачи, и младший персонал, и средний медицинский персонал, ординаторы, учащиеся колледжей, студенты и так далее», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Собянин добавил, что профессионализм медиков и обеспеченность кадрами больниц стали одной из главных задач, потому что от этого зависят жизнь и здоровье пациентов.
Ранее мэр Москвы прокомментировал возможность ужесточения режима самоизоляции в столице.
Также он рассказал, что считает введённые в городе меры более эффективными, чем в других городах мира.