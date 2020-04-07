ВОЗ признала перспективной разработанную ФМБА вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных разработок вакцину от коронавирусной инфекции, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

«Всемирная организация здравоохранения включила в список кандидатных вакцин против COVID-19 первую российскую разработку», — говорится в сообщении.

Вакцина представляет собой «рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2».

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в настоящее время проходят исследования прототипов вакцины от коронавируса на мышах и хорьках, а испытания на людях начнутся в июне.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса может появиться не ранее чем через год.