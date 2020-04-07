ВОЗ признала перспективной разработанную ФМБА вакцину от коронавируса
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Всемирная организация здравоохранения включила в список кандидатных вакцин против COVID-19 первую российскую разработку», — говорится в сообщении.
Вакцина представляет собой «рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2».
Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в настоящее время проходят исследования прототипов вакцины от коронавируса на мышах и хорьках, а испытания на людях начнутся в июне.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса может появиться не ранее чем через год.