В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса
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- РИА Новости
«В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки, начинаются исследования на низших приматах», — приводит его слова ТАСС.
Максютов добавил, что планируется завершить исследования на животных в лабораторном формате в конце апреля, а после этого перейти на стадию доклинических исследований.
«И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях», — сказал он.
На основе шести технологических платформ разрабатывается 26 вариантов вакцины, добавил директор «Вектора». Они будут исследованы во время лабораторных испытаний. Лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава, на клинические на людях.
Ранее стало известно, что Минздрав России начнёт клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.