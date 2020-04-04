В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса

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Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки, начинаются исследования на низших приматах», — приводит его слова ТАСС.

Максютов добавил, что планируется завершить исследования на животных в лабораторном формате в конце апреля, а после этого перейти на стадию доклинических исследований.

«И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях», — сказал он.

На основе шести технологических платформ разрабатывается 26 вариантов вакцины, добавил директор «Вектора». Они будут исследованы во время лабораторных испытаний. Лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава, на клинические на людях.

Ранее стало известно, что Минздрав России начнёт клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции через пять-шесть месяцев.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, заявила, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год.

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