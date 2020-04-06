Учёный назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.
По словам Горелова, замедление разработки вакцины от COVID-19 связано с отсутствием лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу.
Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что испытания прототипов вакцины от коронавируса на людях начнутся в июне.