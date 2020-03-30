Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер

Российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер, правительство одобрило соответствующие поправки в Кодекс России об административных правонарушениях», — цитирует его ТАСС.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.

Согласно поправкам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. С должностного лица за аналогичное нарушение взыскивается от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, с юридического — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.