В Сингапуре начнут наказывать нарушителей домашнего карантина

Власти Сингапура установили наказание за несоблюдение домашнего карантина гражданами, возвратившимися из Китая.

Об этом сообщает The Straits Times.

Новый указ, вступающий в силу в 23:59 по местному времени 18 февраля, запрещает вернувшимся из Китая покидать домашний карантин после возвращения в Сингапур в течение 14 дней. Данное решение принято в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса COVID-2019.

Вместе с этим власти обещают всем находящимся на карантине оказывать помощь в удовлетворении всех возникающих потребностей. Это будет осуществляться с помощью работодателей или же по линии профильных министерств.

За несоблюдение карантинного режима нарушителям грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев, а также штраф в размере до 10 тыс. сингапурских долларов (около $7,2 тыс. — RT). Для иностранных граждан неповиновение обернётся увольнением с работы и депортацией.

Ранее администрация крупнейшей сети продовольственных магазинов Сингапура FairPrice ввела ограничения по единовременной продаже ряда продуктов из-за резкого роста спроса на них. Данная ситуация возникла в связи с активным распространением нового типа коронавируса.