В Сингапуре ввели ограничения на продажу продуктов

Администрация крупнейшей сети продовольственных магазинов Сингапура FairPrice ввела ограничения по единовременной продаже ряда продуктов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление торговой сети.

«Один человек сможет купить не более двух упаковок риса, четырёх — лапши, двух коробок туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также овощей на сумму не более 50 сингапурских долларов ($36)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения были введены в связи с резким ростом спроса на некоторые товары после введения в городе-государстве повышенного уровня эпидемиологической опасности из-за нового типа коронавируса.

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