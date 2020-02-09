В Сингапуре ввели ограничения на продажу продуктов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление торговой сети.
«Один человек сможет купить не более двух упаковок риса, четырёх — лапши, двух коробок туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также овощей на сумму не более 50 сингапурских долларов ($36)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения были введены в связи с резким ростом спроса на некоторые товары после введения в городе-государстве повышенного уровня эпидемиологической опасности из-за нового типа коронавируса.
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