В Сингапуре ввели ограничения на продажу продуктов

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Администрация крупнейшей сети продовольственных магазинов Сингапура FairPrice ввела ограничения по единовременной продаже ряда продуктов.
В Сингапуре ввели ограничения на продажу продуктов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление торговой сети.

«Один человек сможет купить не более двух упаковок риса, четырёх — лапши, двух коробок туалетной бумаги и бумажных полотенец, а также овощей на сумму не более 50 сингапурских долларов ($36)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения были введены в связи с резким ростом спроса на некоторые товары после введения в городе-государстве повышенного уровня эпидемиологической опасности из-за нового типа коронавируса.

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