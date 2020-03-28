В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Как отмечается, жителей столицы в возрасте старше 65 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями, обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. При этом их призвали покидать дома лишь в случае крайней необходимости.

Также для них была утверждена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. В столичной мэрии сообщили, что выплаты получили более 1,6 млн человек.

Первая часть выплаты в размере 2 тыс. рублей начисляется авансом. При этом вторая часть будет направлена, когда окончится режим самоизоляции, при условии его соблюдения.

В Департаменте соцзащиты отметили, что за пенсионерами не будет вестись тотальный контроль. При этом нарушителей самоизоляции смогут обнаружить в том числе с помощью системы видеонаблюдения.

Ранее МВД сообщило, что в России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.