В России более 500 нарушивших карантин лиц привлекли к ответственности

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа», — сообщила Интерфаксу официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что каждый день в проведении проверок принимают участие около 10 тыс. сотрудников полиции.

Ранее стало известно, что российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила.

18 марта стало известно, что с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве удалось выявить более 200 нарушений режима самоизоляции.

По состоянию на 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 38 человек, двое скончались.