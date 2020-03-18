Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

С помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» в Москве выявлено более 200 нарушений режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Данная система («Безопасный город». — RT) показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — приводит ТАСС слова главы ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что все находившиеся на карантине пациенты, которые ранее сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке, были возвращены в медучреждение.

Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания.