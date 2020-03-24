Максимальный штраф за нарушение карантина в Италии возрос до €3 тысяч

В Италии максимальный штраф за нарушение карантина увеличен до €3 тыс.

Как пишет ANSA, нарушителю грозит штраф в размере от €400 до €3 тыс.

Отмечается, что данное решение утвердил Совет министров.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 погибли 743 человека.

21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Как отмечали в Кремле, российская сторона оказывает Италии помощь без всяких условий.