Максимальный штраф за нарушение карантина в Италии возрос до €3 тысяч
- Reuters
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Как пишет ANSA, нарушителю грозит штраф в размере от €400 до €3 тыс.
Отмечается, что данное решение утвердил Совет министров.
Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 погибли 743 человека.
21 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.
Как отмечали в Кремле, российская сторона оказывает Италии помощь без всяких условий.