Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение карантина здоровыми людьми

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Согласно проекту закона, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, если должностное лицо — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также юрлицу может грозить административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.