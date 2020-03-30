Стали известны подробности о спецпропусках в Москве

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Председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал в беседе с РБК, что для того, чтобы выйти из дома на работу москвичам будет необходимо иметь специальный пропуск с QR-кодом.
Стали известны подробности о спецпропусках в Москве
  • АГН «Москва»

Репик рассказал, что «планируется выдача QR-кодов гражданам с чётким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы».

Он пояснил, что тем жителям столицы, кому необходимо работать будет не на удалёнке, «а что называется по факту, то это право им будет предоставлено равно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией».

А у работающих на удалёнке, по его словам, в QR-коде «не будет второй точки — места работы, но это не значит, что не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин».

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

Отмечается, что в ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством. Как пояснили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом, на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.

По данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.

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