Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве
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- РИА Новости
«Спецпропуска из п. 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будут определены отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», — сообщили в оперштабе в Telegram.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством.
Власти Москвы с 30 марта вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
В столице, по данным оперштаба, из тех пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции COVID-19, почти 40% — люди моложе 40 лет.
Всего в Москве, согласно последней информации, выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.