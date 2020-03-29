Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.

«Спецпропуска из п. 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будут определены отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», — сообщили в оперштабе в Telegram.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством.

Власти Москвы с 30 марта вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

В столице, по данным оперштаба, из тех пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции COVID-19, почти 40% — люди моложе 40 лет.

Всего в Москве, согласно последней информации, выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.