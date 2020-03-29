Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве

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В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.
Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Спецпропуска из п. 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будут определены отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», — сообщили в оперштабе в Telegram.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном московским правительством.

Власти Москвы с 30 марта вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

В столице, по данным оперштаба, из тех пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции COVID-19, почти 40% — люди моложе 40 лет.

Всего в Москве, согласно последней информации, выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

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