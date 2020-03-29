Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

Короткая ссылка
В Москве из тех пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции COVID-19, почти 40% — люди моложе 40 лет.
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На искусственной вентиляции лёгких почти 40% пациентов младше 40 лет», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что данные статистики указывают на то, что заболевание протекает в тяжёлой форме не только у пожилых жителей столицы. 

«Почти половина больных с тяжёлым повреждением лёгких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжёлых больных — 45%», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить