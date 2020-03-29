Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

В Москве из тех пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции COVID-19, почти 40% — люди моложе 40 лет.

Об этом информирует столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На искусственной вентиляции лёгких почти 40% пациентов младше 40 лет», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что данные статистики указывают на то, что заболевание протекает в тяжёлой форме не только у пожилых жителей столицы.

«Почти половина больных с тяжёлым повреждением лёгких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжёлых больных — 45%», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.