В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, два пациента с коронавирусом умерли в Москве, ещё по одному — в Санкт-Петербурге и Оренбургской области.

В оперативном штабе по столице рассказали, что один из умерших — 90-летний мужчина, который страдал хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом.

«В одной из московских больниц скончался пациент, у которого был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Вечером 28 марта сообщалось, что в Москве умерла 69-летняя женщина с COVID-19.

В инфекционной больнице Оренбурга также скончался 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом в Европе и страдавший сопутствующими хроническими заболеваниями.