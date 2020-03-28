В Петербурге умер больной коронавирусом человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что один пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, находившийся в инфекционной больнице имени С.П. Боткина, умер.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти будет определена после вскрытия», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели, четверо скончались.

28 марта представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила готовность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.