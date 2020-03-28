В Петербурге умер больной коронавирусом человек

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что один пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, находившийся в инфекционной больнице имени С.П. Боткина, умер.
В Петербурге умер больной коронавирусом человек
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти будет определена после вскрытия», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели, четверо скончались.

28 марта представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила готовность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить