В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах. Общее число заболевших возросло до 1264.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждено 228 случаев случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах.

Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 166,7 тыс. человек.