В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтверждено 228 случаев случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах», — приводит сообщение РИА Новости.
Всего в России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции в 62 регионах.
Ранее сообщалось, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 166,7 тыс. человек.