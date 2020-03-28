В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек

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В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 166,7 тысячи человек. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек
  • РИА Новости

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 250 989 человек, по состоянию на 27 марта под контролем остаются 166 739 человек», — цитирует РИА Новости ведомство.

Указывается, что в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 223,5 тыс. лабораторных исследований по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что под наблюдением медиков находятся 145,1 тыс. человек.

По последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.

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