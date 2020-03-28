ВОЗ оценила готовность системы здравоохранения России к борьбе с COVID-19
- © Павел Львов
- РИА Новости
«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она отметила важность соблюдения россиянами профилактических гигиенических мер.
К настоящему моменту в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели, четверо скончались.
Подробнее по теме — в материале RT.