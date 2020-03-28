ВОЗ оценила готовность системы здравоохранения России к борьбе с COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила готовность российской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
ВОЗ оценила готовность системы здравоохранения России к борьбе с COVID-19
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она отметила важность соблюдения россиянами профилактических гигиенических мер.

К настоящему моменту в России зафиксировано 1264 заражённых коронавирусом. 49 человек выздоровели, четверо скончались.

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