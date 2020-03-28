В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом

В столичной больнице умерла 69-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

По данным пресс-службы ведомства, при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.

«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что это пятый в Москве случай смерти пациента с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 817 случаев.