В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом

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В столичной больнице умерла 69-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По данным пресс-службы ведомства, при поступлении в больницу у женщины была подтверждена двухсторонняя пневмония.

«Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что это пятый в Москве случай смерти пациента с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 817 случаев.

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