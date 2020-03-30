Медведев призвал к самодисциплине на фоне мер по коронавирусу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал россиян к самодисциплине на фоне мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В обращении, опубликованном на его странице в Instagram, он отметил, что «предпринимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом».

Медведев поблагодарил российских медиков, которые «достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам».

«И благодаря этому удаётся сдерживать быстрое распространение болезни», — заявил он.

При этом он отметил необходимость готовиться «к разным сценариям её развития».

По его словам, «неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений».

«Поэтому важно сделать всё, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», — подчеркнул замглавы Совбеза.

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.