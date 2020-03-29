Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни

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Власти Москвы намерены в ближайшие дни определить меры за нарушение введённых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве будут установлены в ближайшие дни, согласно п. 23 принятого мэром указа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря столичного мэра Гульнары Пеньковой.

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.

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