В Минздраве оценили меры властей Москвы в борьбе с коронавирусом
- АГН «Москва»
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«Усиление изоляции (жителей. — RT) способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса и увеличения количества новых случаев инфицирования», — приводит Интерфакс его слова.
Брико выразил сожаление, что, несмотря на призывы к изоляции, не все люди «соблюдали режим удалённости».
«Не у всех ответственность на высоком уровне, и потому мы не можем достичь ожидаемых результатов», — сказал врач.
Ранее сообщалось, что власти Москвы с 30 марта вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.