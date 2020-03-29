В Минздраве оценили меры властей Москвы в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико поддержал меры властей Москвы по введению режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Усиление изоляции (жителей. — RT) способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса и увеличения количества новых случаев инфицирования», — приводит Интерфакс его слова.

Брико выразил сожаление, что, несмотря на призывы к изоляции, не все люди «соблюдали режим удалённости».

«Не у всех ответственность на высоком уровне, и потому мы не можем достичь ожидаемых результатов», — сказал врач.

Ранее сообщалось, что власти Москвы с 30 марта вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.