В Минздраве оценили меры властей Москвы в борьбе с коронавирусом

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Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико поддержал меры властей Москвы по введению режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минздраве оценили меры властей Москвы в борьбе с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Усиление изоляции (жителей. — RT) способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса и увеличения количества новых случаев инфицирования», — приводит Интерфакс его слова.

Брико выразил сожаление, что, несмотря на призывы к изоляции, не все люди «соблюдали режим удалённости».

«Не у всех ответственность на высоком уровне, и потому мы не можем достичь ожидаемых результатов», — сказал врач. 

Ранее сообщалось, что власти Москвы с 30 марта вводят домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

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