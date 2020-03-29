Власти Москвы объяснили, в каких случаях можно выходить на улицу

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В связи с объявленным карантином покидать дом можно только при экстренных случаях, если есть необходимость поездки на работу или чтобы сходить в ближайший магазин. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.
Власти Москвы объяснили, в каких случаях можно выходить на улицу
  • © АГН «Москва»

«Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке», — говорится в сообщении.

Выгул домашних животных необходимо совершать на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

С 30 марта в Москве вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

По данным на 29 марта, в столице выявлено 1014 случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.

В частности, два пациента с коронавирусом умерли в Москве, ещё по одному — в Санкт-Петербурге и Оренбургской области.

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