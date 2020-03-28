В Мордовии с 28 марта будут временно закрыты рестораны и ТЦ

В Мордовии с 28 марта по 5 апреля приостановят работу заведения общественного питания, объекты розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и заправочных станций, а также салоны красоты, массажные кабинеты, бани и солярии.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Временно с 28 марта 2020 по 5 апреля 2020 приостановить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов», — говорится в указе главы региона Владимира Волкова.

Пенсионерам старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию и находиться дома, за исключением походов за продуктами, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Данные меры направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

27 марта в 16 регионах России выявили 196 случаев заражения COVID-19, в том числе двух инфицированных зарегистрировали в Мордовии.

По последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке на этот период работы в столице ресторанов, кафе, баров, столовых, а также о закрытии парков.

Правительство Санкт-Петербурга также выпустило постановление о приостановке работы ресторанов, баров, кафе и ночных клубов с 28 марта по 5 апреля в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.