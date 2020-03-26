Рестораны и ночные клубы Петербурга приостановят работу с 28 марта

Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление о приостановке работы ресторанов, баров, кафе и ночных клубов в городе с 28 марта по 5 апреля в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

В документе, опубликованном властями, также уточняется, что меры затронут деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и «иных предприятий общественного питания, за исключением доставки заказов на дом, на предприятия и в номера гостиниц».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал жителей других регионов воздержаться от поездок в Москву с 28 марта по 5 апреля.

Он также объявил о приостановке на этот период работы в Москве ресторанов, кафе, баров, столовых, а также о закрытии парков.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.